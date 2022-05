Dad. Mastella: "Anche io come De Luca: attacchi subdoli, ma avevamo ragione" Il sindaco: "Io denunciato: incredibile. Utilizzare salute strumentalmente vale zero"

Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto sulla sentenza del Consiglio di Stato che, in merito alla Dad scolastica, dà ragione al Governatore De Luca: "Fui attaccato in maniera strumentale, così come avvenne con De Luca, da parte di un gruppo di persone che minacciarono di denunciarmi per avere io chiuso le scuole in presenza del ritorno prepotente del covid. Persone, con chiara ispirazione politica, tese a screditarmi. Ci furono comitati e comitatini. Manifestazioni davanti alla prefettura. Che amarezza per me, che volevo solo salvaguardare la salute dei bambini. Fui denunciato. Incredibile. Ora la sentenza del Consiglio di Stato a favore di De Luca e di tutti noi sancisce che avevo ragione. Perché “l’azione dei pubblici poteri può e deve tradursi in una prevenzione anticipata, a tutela del valore primario della salute”. Utilizzare ideologicamente le questioni della salute la ritengo una cosa dal valore morale pari a zero".