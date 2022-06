Provincia, a Panunzio le deleghe in materia di rifiuti e protezione civile "Criticità note, il mio impegno sarà per una programmazione efficace ed economicamente compatibile"

Nuove deleghe in consiglio provinciale anche per Umberto Panunzio, a cui il vicepresidente Lombardi ha assegnato le deleghe in materia di Ciclo dei Rifiuti e Protezione Civile.

"Ho firmato oggi l’accettazione delle Deleghe conferitemi dal Vice Presidente", dichiara il Consigliere Panunzio che commenta: "La fiducia accordatami mi onora e ringrazio Lombardi per averla concessa. Le materie affidatemi sono rilevanti ed investono aspetti salienti della vita quotidiana, della qualità della vita dei cittadini e dell’economia locale. Le criticità della gestione del ciclo dei rifiuti sono note e sono legate anche alla chiusura forzata dello Stir di Casalduni dopo l’incendio dell’agosto 2018. Dobbiamo dunque porre mano ad un programma di interventi che consenta la ripresa delle attività produttive della Società partecipata Samte per ridare sicurezza ai lavoratori e dobbiamo conseguire il Piano industriale del ciclo dei rifiuti da parte dell’Ato rifiuti. Mi impegno sin d’ora ad incontrare tutti i Soggetti istituzionali e i responsabili degli Uffici della Provincia che intervengono in queste materie al fine di dare corso, in sintonia con il Vice Presidente, ad una programmazione efficace ed economicamente compatibile della gestione del ciclo dei rifiuti".