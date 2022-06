I sindaci del Fortore e l'Arcivescovo Accrocca incontrano il Ministro Carfagna Dopo il Forum delle aree interne della scorsa settimana

Solo pochi giorni e la promessa di ascoltare le difficoltà dei sindaci dell'area del Fortore è stata mantenuta.

Il Ministro per il Sud, Mara Carfagna ha incontrato oggi l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e gli amministratori della Comunità Montana del Fortore. L'appuntamento si è tenuto a Roma e ha rappresentato un momento per 'ascoltare il territorio' dando attenzione alle aree interne , così come la titolare del Ministero per il Sud aveva anticipato in occasione del Forum delle aree interne che si è tenuto la scorsa settimana in città promosso dall'Arcidiocesi di Benevento.

Occasione in cui l’arcivescovo Mons.Felice Accrocca le aveva espressamente chiesto di valutare la possibilità di inserire il Fortore fra le nuove zone interne ufficialmente riconosciute per la SNAI. I sindaci hanno, così, voluto che l’arcivescovo li accompagnasse. Un incontro lungo e intenso che apre a buone possibilità per la zona del Fortore