Mastella: "Benevento calcio? Spero epilogo diverso da quello annunciato" "Spero solidarietà cittadini a Vigorito incida. L'amministrazione? Può fare di più"

Alla vigilia dell'incontro con il patron del Benevento Calcio Oreste Vigorito, che ha palesato la volontà di lasciare la guida della società giallorossa, il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella ha ribadito che nella gamma di potenziali scenari che si palesano, la priorità è di gran lunga quella della revoca delle dimissioni: “Spero che la solidarietà della gente, sempre più forte, possano portarlo non alla decisione annunciata ma a un epilogo diverso.

Noi come amministrazione possiamo contribuire a dare una mano, facendo certamente più di quanto fatto finora. Vigorito non deve pensare che è solo: ha tanti intorno a lui”.

Mastella ha anche annunciato che una parte dell'amministrazione sarà presente alla manifestazione che si terrà questa sera allo Stadio Ciro Vigorito e che sarà trasmessa in diretta da Ottochannel.