Pezzapiana, Bottillo (Pd): "Serve maggior considerazione: troppa incuria" La componente del direttivo Dem: "Serve risistemazione piazza e non solo"

La componente del direttivo Pd, Annamaria Bottillo, interviene in merito alle problematiche di Contrada Pezzapiana: "In merito alla situazione attuale di Contrada Pezzapiana, vorrei porre l’attenzione sulle problematiche legate soprattutto alla piazza antistante alla parrocchia dello Spirito Santo.

I residenti, per la maggior parte persone anziane, chiedono maggiore considerazione da parte dell’attuale amministrazione rispetto alle condizioni generali delle infrastrutture e del verde pubblico: il manto stradale della piazza, nonché quello del tratto di Via Valfortore attiguo alla stessa, risultano logorati dal tempo; la cura del verde, così come la pulizia generale della piazza, sono ormai delegate ai residenti della zona, i quali troppo spesso sopperiscono alle mancanze della nostra amministrazione; la sporcizia e l’incuria, secondo quanto segnalato da più residenti, hanno reso necessaria una derattizzazione radicale; le strisce pedonali, in ultimo, non sono oramai più visibili in prossimità dei dossi artificiali, creando non poco fastidio al traffico della zona.

Oltre a quanto riportato, mi preme segnalare l’urgenza di una risistemazione generale dello spazio della piazza: la penuria di panchine o di angoli di ritrovo, il parcheggio selvaggio e l’usura dei marciapiedi, hanno spesso creato disagio anche alle periodiche attività religiose della parrocchia e ai propri fedeli.

La piazza, spazio simbolo della convivenza sociale di ogni città, paese o contrada, merita maggiore cura, ancor più se fa da cornice ad un punto di ritrovo spirituale di un’intera comunità"