Guerrieri: "Mastella sarà federatore grande centro: Toti e Renzi già ci sono" Così il segretario nazionale giovani del nuovo soggetto mastelliano

"Con Renzi e Toti è grande centro. Noi mastelliani saremo la componente cattolico democratica di questa nuova Margherita". Così il segretario Nazionale dei Giovani di Noi di Centro, Michele Guerrieri: " Sono sicuro che da qui a pochi mesi Noi Di Centro supererà i risultati elettorali dell'Udeur perché la concorrenza al centro è minore, i partiti di matrice democratico cristiana non sono quelli dell'Udc di Casini o di altri del tempo. NDC dunque ha davvero tanto spazio nel panorama politico italiano. I primi 6 mesi del partito sono stati molto proficui, il partito è presente in tutta Italia con un movimento giovanile, con tutte le segreterie regionali e molte provinciali. Poi c'è l'apporto dei giovani, in netto aumento. Ho contato almeno 200 ragazzi sabato a Napoli, provenienti da tutta Italia. Per continuare a crescere bisogna che sui territori si lasci spazio alle nuove leve e alla democrazia dei congressi, che segnano la differenza tra noi ed i partitini della diaspora democristiana che ruotano intorno al centro, tutti leader di centrini che aspettano un posto al sole nelle liste dei partiti più grandi.

Clemente Mastella invece a mio avviso può essere il federatore del grande centro perchè detiene l'esperienza giusta. Io sono ottimista per il futuro. Nel quadro del grande centro in sintonia con le componenti guidate da Toti e Renzi, noi saremo la componente cattolico-democratica di questa nuova margherita. L'elettorato di centro deve fare una scelta di parte, una spinta verso il centro, mettendo da parte qualche antipatia verso alcuni leader nazionali, che pur c'è, ma chi ha una sua chiara identità non deve temere nessuno. Noi l'abbiamo. Chiamiamo a raccolta tutti quelli come noi, stanchi del sovranismo, del populismo e della sinistra radical chic".