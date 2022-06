Mastella: "Grazie Vigorito: amministrazione si assumerà maggiori responsabilità" Il sindaco: "Anche dirigenti collaborino a risolvere problematiche"

Il sindaco Mastella ha commentato le parole del patron del Benevento Calcio, rilasciate in diretta su Ottochannel nel pomeriggio di oggi: "Ringrazio a nome della città Oreste Vigorito per aver deciso di restare al timone del Benevento Calcio e per aver scelto di garantire ancora una volta la continuità del suo progetto calcistico. Come Amministrazione comunale siamo pronti ad assumerci maggiori responsabilità, lo stesso valga per i dirigenti ai quali chiederò una più estesa collaborazione al fine di risolvere le problematiche legate allo stadio. Il nostro intento è quello di trovare soluzioni e con il presidente ci siamo ripromessi di vederci più spesso per cercare strade condivise. Faccio appello sin d'ora a tutti affinché sottoscrivano l'abbonamento e sostengano la squadra che è un patrimonio prezioso, a prescindere dai risultati sul campo: il prossimo sarà un torneo complicato, quasi una Serie A2, e la società ha bisogno del supporto di tutti noi, ciascuno di noi per il ruolo che ricopre e per quelle che sono le rispettive competenze. Con il presidente Vigorito abbiamo la stessa età, la medesima passione. Entrambi nella nostra vita abbiamo saputo essere protagonisti anche se in campi diversi. Le storie si somigliano. Continueremo a fare la nostra parte ognuno dando ancora il meglio di sé.