Izzo e Tessitore (IV): "Bene gruppo su corsi laurea in professioni sanitarie" I coordinatori provinciali di Italia Viva: "Attivazione doveroso riconoscimento"

“Siamo soddisfatti per l’impegno profuso e mantenuto dal gruppo consiliare di Italia Viva che ha conseguito, all’unanimità, l’approvazione della mozione relativa all’istituzione dei corsi di laurea presso gli Atenei della Campania per le professioni sanitarie dei terapisti occupazionali, assistenti sanitari, educatori professionali e podologi”. Così Bepy Izzo e Simona Tessitore, Coordinatori Provinciali di Italia Viva all’indomani dell’approvazione in Consiglio Regionale della mozione sull’attivazione dei corsi di laurea in Campania per alcune importanti professioni sanitarie. “Ringraziamo i consiglieri Tommaso Pellegrino, Enzo Alaia, Vincenzo Santangelo e Francesco Iovino per la disponibilità mostrata verso il nostro coordinamento provinciale e per le interlocuzioni che ne sono scaturite con i rappresentanti sanniti delle categorie professionali in discorso. In Campania, infatti - continuano Izzo e Tessitore - non sono ancora attivi i rispettivi corsi di laurea e tale situazione costringe gli aspiranti professionisti a frequentare i corsi di studio fuori regione. Parliamo di figure professionali indispensabili al percorso terapeutico e riabilitativo dei soggetti fragili e che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita dei diversamente abili . L’attivazione dei relativi corsi di laurea presso gli atenei campani - concludono Izzo e Tessitore - costituisce un doveroso riconoscimento alla centralità del loro ruolo e rafforza l’offerta di assistenza formativa e occupazionale della nostra Regione”.