Viabilità: in commissione le interrogazioni su via Avellino e contrade De Lorenzo: "Attenzione Pd su queste tematiche sarà costante"

Cura e manutenzione delle strade le questioni che il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo ha portato questa mattina all’attenzione della commissione Lavori Pubblici di palazzo Mosti.

L’esponente dell'opposizione, in particolare, raccogliendo le segnalazioni giunte nei giorni scorsi al gruppo Pd tramite l’iniziativa ‘dem boxes’ della segreteria cittadina, ha evidenziato le difficoltà che incontrano le persone con disabilità a percorrere il tratto di via Avellino interessato dai lavori di rifacimento del marciapiede in prossimità degli alberi. “Esposta la problematica e verbalizzata la richiesta di intervento, avanzata assieme ai colleghi Angelo Miceli e Rosetta De Stasio, l’amministrazione – spiega De Lorenzo – attraverso il consigliere Capuano e l’assessore Rosa si è impegnata a portare la vicenda all’attenzione della ditta. Operazione subito possibile considerato che il cantiere non è ancora chiuso e che non è stato ancora riconsegnato al Comune”.

Altre due segnalazioni hanno riguardato le contrade La Francesca e San Giovanni. “Nel primo caso a destare preoccupazione è la condizione della via in prossimità del ponte, con il guardrail che sta letteralmente sprofondando per il cedimento della strada. In zona San Giovanni, invece, incuria e mancata manutenzione hanno determinato il restringimento della carreggiata”.

“Su tutte queste vicende – conclude Giovanni De Lorenzo – l’attenzione mia e del gruppo Pd sarà continua e costante, anche in relazione alle rassicurazioni e agli impegni forniti oggi dall’amministrazione mediante la consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli”.