Rendiconto 2021: ok facile in Consiglio Serluca: "Casse in salute". Megna : "Preoccupati: c'è mole enorme di residui attivi e passivi"

Nessun problema per la maggioranza mastelliana alla prova del Rendiconto 2021 in aula.

Il documento contabile passa per effetto di 20 sì, con 7 no dell'opposizione.

Nel merito l'assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca ha spiegato: “Nel 2021 ha pesato la pandemia, che ha influito molto sui nostri conti. Abbiamo appostato tantissime risorse sui servizi sociali e fatto agevolazioni per aiutare le famiglie.

La gestione chiude con un fondo di cassa di 23 milioni, segno che l'amministrazione è molto attenta al ciclo della cassa: non andare in anticipazione dà la dimensione dello stato di salute delle casse dell'ente.

Che si possa migliorare è ovvio”.

Per quanto attiene alle tasse: “Doveroso pagarle: infatti ci stiamo concentrando sulla lotta all'evasione. Abbiamo emesso 2300 avvisi per l'Imu: dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini paghino, rendendoci conto tuttavia che ci sono sacche di persone che sono in difficoltà”.

All'orizzonte il previsionale: “Entro il 30giugno andremo in consiglio con il bilancio previsionale, dobbiamo razionalizzare al massimo le spese e considerare i contributi che arriveranno dallo Stato anche se non copriranno completamente i costi legati agli aumenti”.

Diversi i rilievi dell'opposizione invece, come quelli di Giovanna Megna, di Civico 22: “Ci ha meravigliato che molti dei rilievi fatti si trovano nelle raccomandazioni dell'organo di revisione: su tutti la mole del contenzioso, i rilievi riguardo le partecipate, la perdita della Fondazione Città Spettacolo. Abbiamo poi una mole enorme sia di residui attivi e residui passivi: c'è la capacità di recuperare questa enorme mole di crediti? Probabilmente no”. E sul fronte dissesto: “Ci sono ancora ritardi di trasferimenti all'Osl”.