Mastella nomina Prisciano segretario regionale NdC in Friuli "Ha deciso di condividere il nostro progetto politico e sono sicuro che farà bene"

Riccardo Prisciano è il nuovo segretario regionale di Noi Di Centro per il Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata formalizzata questa mattina dal segretario nazionale Clemente Mastella. Prisciano è consigliere comunale a Tarcento, in provincia di Udine. "Ringrazio l'amico Prisciano per aver deciso di condividere il nostro progetto politico e sono convinto che assieme agli altri amici dirigenti del partito saprà organizzare e radicare Noi Di Centro in Friuli Venezia Giulia", ha affermato il segretario nazionale Mastella. Dal canto suo Prisciano ha ringraziato "il segretario nazionale Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il presidente nazionale Giorgio Merlo per avermi chiesto di ricoprire il ruolo di segretario regionale di Noi Di Centro. Ci attendono sfide importanti nel 2023: le elezioni regionali, le elezioni comunali di Udine e, non da ultimo, le elezioni politiche. Non abbiamo pregiudizi o preclusioni nei confronti di alcuno. Non abbiamo voglia però di perdere tempo ed energie in astiosi personalismi ed infruttuosi e puerili risentimenti personali.

I toni 'da tifoseria' non ci appartengono; noi vogliamo fare Politica (con la "P") ed è per questo che siamo aperti a tutti: così come farà l'onorevole Mastella a livello nazionale, anche a livello regionale dialogheremo con coloro che vorranno con noi dialogare e formulare un progetto politico serio, comune e condiviso, tanto nei vari comuni, quanto a livello regionale. Spero che riusciremo con tutte le forze di Centro a dare vita ad un progetto di ampio respiro: una nuova casa per i tanti elettori 'esuli' di un centro ormai necessario, in considerazione di un bipolarismo che, di fatto, non esiste più", ha concluso Prisciano.