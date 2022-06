Ponte San Nicola, Perifano: "Comune aspetta finanziamento per adeguarlo" Il portavoce di Alternativa: "Ricevuto risposta: per ora soluzioni temporanee, poi il progetto"

“Qualche settimana fa, su segnalazione di diversi cittadini, scrivevo all’architetto Antonio Iadicicco – dirigente del settore Lavori Pubblici di palazzo Mosti – per avere notizie in merito allo stato delle procedure relative al progetto di manutenzione straordinaria del ponte San Nicola anche in virtù dei nuovi e pericolosi avvallamenti comparsi sul fondo stradale”.

Così in una nota stampa Luigi Diego Perifano, consigliere comunale di ‘Città Aperta’ e portavoce di ‘Alternativa per Benevento’.

“Ebbene, - prosegue - per trasparenza e correttezza mi sembra doveroso informare l’opinione pubblica e la comunità sulle risultanze della missiva. Come relazionatomi dal dirigente, dunque, per quel che riguarda il progetto di adeguamento strutturale del Ponte San Nicola, progetto presentato nel novembre scorso alla Regione Campania in risposta ad un avviso pubblico, il Comune è in attesa di provvedimento definitivo di finanziamento dopo la variazione del quadro economico avvenuta nel marzo 2022 per rientrare nelle percentuali per le spese generali stabilite dal disciplinare”.

“Quanto agli avvallamenti, le disconnessioni del manto stradale saranno ripristinate temporaneamente in attesa degli interventi di consolidamento duraturo della sede stradale e del manto di copertura previsti nel progetto di adeguamento”.

“Per parte mia, - conclude Luigi Diego Perifano - continuerò a monitorare la situazione considerate l’importanza dell’infrastruttura per i collegamenti interni alla Città e l’esigenza di ripristinare le giuste condizioni di sicurezza”.