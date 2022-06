Provincia: "Ok a progetto definitivo completamento Fondo Valle Vitulanese" Terzo Lotto e collegamento con Appia dichiarate opere di pubblica utilità

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto definitivo ed ha quindi dichiarato opera di pubblica utilità il completamento del 3° lotto e della bretella di collegamento alla Statale 7 Appia della Fondo Valle Vitulanese.

Con il provvedimento di Lombardi, su proposta del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano, si prende atto e si confermano gli esiti della motivata determinazione della Conferenza di Servizi decisori, emessa in data 28/01/2022, sulla base delle posizioni prevalenti ovvero con il consenso di tutti i Comuni interessati, eccetto il Comune di Vitulano.

La disposizione adottata dal Vice Presidente Lombardi, peraltro, tiene conto delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale del 4 aprile 2022 in relazione all'apposizione prodotta dal Comune di Vitulano ed anche delle risultanze cautelare di cui all'ordinanza del TAR Campania n°632 del 23/4/2022.

Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, Lombardi ha approvato il progetto definitivo dell'opera Fondo Valle Vitulanese e ha dato il via alla procedura stabilita nell’intesa con la Regione Campania e con la Società partecipata Acamir per eseguire l’opera che mobilita risorse per 45 milioni e 560 mila Euro.