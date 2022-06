Servizio Idrico. Eic a Mastella: "Proroga ok fino a subentro gestore unico" I chiarimenti di Mascolo: "Interventi e investimenti dovranno essere ricompresi nel programma Eic"

Sono arrivate le note del presidente dell'Ente Idrico Campano, Lello Mascolo, in riscontro alla nota del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in merito all'affidamento del servizio di acquedotto e fognatura.

Mascolo, nel merito, ha precisato che: "Un'eventuale atto di affidamento del servizio ad un qualsiasi soggetto esterno o di proroga al soggetto già affidatario dovrà necessariamente contenere le seguenti clausole:

a)L'affidamento perderà efficiacia nel momento del subentro del gestore unico dell'ambito distrettuale Calore Irpino

b)eventuali interventi straordinari, opere investimenti infrastrutturali e dotazioni impiantistiche idriche e fognarie realizzate dall'affidatario nel Comune di Benevento

dovranno essere preventivamente ricomprese nel programma degli interventi definito dall’Ente Idrico Campano;

c)investimenti infrastrutturali e dotazioni impiantistiche idriche e fognarie realizzate dall'affidatario nel Comune di Benevento dovranno essere preventivamente ricomprese nel programma degli interventi definito dall’Ente Idrico Campano;

d)al momento della cessazione dell’affidamento è esclusa l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 173 del d.lgs". n. 152/2006".

E dunque: la proroga dell'affidamento a Gesesa è possibile, previo passaggio in consiglio comunale, fino alle determinazioni dell'Eic in merito al gestore unico.