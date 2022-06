De Longis (Pd): "Bene completamento Fondo Valle: finanziamenti grazie a De Caro" Il consigliere provinciale: "Progetto arenato per anni dopo l'approvazione"

Sul'approvazione del porogetto per il completamento della Fondo Valle Vitulanese interviene il consigliere provinciale del Pd, Raffaele De Longis “Apprendiamo con piacere che il vice presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha finalmente approvato il progetto definitivo per il completamento del terzo lotto della bretella di collegamento alla Statale 7 Appia della Fondo Valle Vitulanese in modo che l’opera possa essere effettivamente completata, venendo incontro alle esigenze dei cittadini dell’intera valle e non solo.

Vogliamo ricordare che i cospicui finanziamenti (circa 46 milioni di euro) per la bretella furono ottenuti nel 2017 dall’allora Sottosegretario alle Infrastrutture on. Umberto Del Basso De Caro, al contempo delegato per conto dell’allora Ministro al CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Il 16 dicembre dello stesso anno, il progetto fu presentato alla pubblica opinione a Vitulano, in piazza S.S. Trinità, in presenza, tra gli altri, del Sindaco padrone di casa e di tutti i primi cittadini della valle. Successivamente, purtroppo, il progetto si è per lunghi anni arenato.

A distanza di un lustro, sembrerebbe che l’opera possa essere finalmente cantierata, scongiurando il rischio della perdita di così ingenti fondi ottenuti all’epoca (2017) dal sottosegretario del Partito Democratico.

Non possiamo che rallegrarcene: meglio tardi che mai”.