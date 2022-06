Provincia: procedura ad evidenza pubblica per il Revisore unico di SanniEuropa Bandita la procedura per individuare il professionista

La Provincia di Benevento ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione e la successiva nomina del Sindaco Unico Revisore del Conto della Società partecipata Sannio Europa scarl.

All’Albo Pretorio della Provincia è pubblicato l’Avviso per consentire agli interessati, in possesso dei requisiti di studio, di professionalità e di competenza in materia, la presentazione della istanza di partecipazione alla selezione da inoltrarsi entro le ore 12 di lunedì 20 giugno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it.