Mastella: "Insopportabile doppiopesismo di Perifano su Del Gaudio" "Predica sbagliata: e Perifano pure ebbe incarichi da Asl Frosinone o Comune Capua"

"Trovo insopportabile l'esercizio di doppiopesismo e fariseismo etico in cui si è cimentato il consigliere di minoranza Perifano a proposito della nomina al Controllo di gestione di una personalità prestigiosa e di riconosciute qualità professionali quale Pio Del Gaudio". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "La predica è sbagliata perché il certificato di residenza ovviamente non è né un requisito, né può costituire un criterio di preferenza per nessuna nomina, tantomeno per una casella che richiede un'alta specializzazione tecnica e competenze peculiari come quella al Controllo di gestione. Ma il pulpito da cui la predica proviene è proprio grottesco. Proprio il consigliere Perifano da professionista ha ricevuto, legittimamente, incarichi da enti come, ad esempio, l'Asl di Frosinone e ultimamente - come ho saputo casualmente - dal Comune di Capua. Anche in Ciociaria o nella città del Casertano dunque sarebbero state mortificate le professionalità locali e anche lì avrebbero dovuto guardare all'appartenenza territoriale? Oppure questi presunti standard di opportunità valgono solo quando si parla d'altri? Rinnovo la massima fiducia a Pio Del Gaudio e gli auguro buon lavoro per l'incarico che ricoprirà a Benevento. I censori a orologeria invece ripassino la parabola evangelica della pagliuzza e della trave", conclude il Sindaco.