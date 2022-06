Perifano: "Mastella bacchetti i suoi addetti al dossieraggio: lavoro scarso" Caso Del Gaudio: "Forse il sindaco vuol risolvere il calo demografico a botta di nomine"

Arriva la replica di Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento, al sindaco Mastella in merito alla questione Del Gausio: “Vorrei dire al Sindaco che deve fare una bella lavata di testa agli incaricati del dossieraggio nei miei confronti, già inutilmente all’opera in campagna elettorale: sono piuttosto a corto di informazioni. In realtà, nel corso della mia attività professionale, ho lavorato a lungo fuori Benevento, non solo a Capua e Frosinone, ma anche, guarda un po’, col Comune di Caserta quando Del Gaudio era Sindaco, curando con esito positivo impegnativi contenziosi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Embè? Mica fui chiamato perché c’erano rapporti di vicinanza politica con l’allora Sindaco di Caserta, sulla cui professionalità, peraltro, non ho sollevato alcun dubbio. È possibile che ogni volta che dico qualcosa che non gli garba Mastella la mette sul personale? Non comprendo dove voglia arrivare il Sindaco con il suo ‘metodo’, ma se spera di zittirmi spreca fiato e inchiostro. Li spreca con me, e con tanti altri come me adusi a camminare sempre con la schiena dritta. Tornando a bomba, la nomina di Del Gaudio è avvenuta sulla base di una selezione che ha interessato 15 professionisti: sono convinto, e lo ripeto, che, al pari del prescelto, vi fossero diverse altre professionalità del nostro territorio assolutamente titolate a ricevere l’incarico, come del resto accaduto per il passato. Dopodiché il Sindaco è libero di fare le scelte politiche che ritiene. Può darsi pure che a botta di nomine risolve il problema del calo demografico in città. Ma non si nasconda dietro il dito delle competenze professionali, sia perché anche da noi ce ne sono a iosa, sia perché altra è la logica che indirizza i suoi ragionamenti”.