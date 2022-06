Comune: ok in Giunta al piano assunzioni 13 saranno a tempo indeterminato, cinque determinato e tre eterofinanziate e in deroga al Piano

La giunta presieduta dal sindaco Mastella ha dato via libera alla misura che prevede 13 assunzioni a tempo indeterminato, cinque a tempo determinato e tre - per assistenti sociali - 'eterofinanziate' e in deroga al Piano. Nella medesima seduta, approvato anche il Piano delle tariffe per la mensa scolastica per cui è previsto il ritorno al regime pre-Covid. La Giunta, inoltre, ha approvato il Bilancio di Previsione.

"Il Previsionale - afferma in proposito l'assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca - risente del vertiginoso aumento delle utenze energetiche che rappresenta oggi un' autentica emergenza nazionale e che suscita preoccupazione diffuse a tutti i livelli, a partire dal Governo centrale. Il caro-energia ha costretto anche quest'amministrazione ad una stretta su tutti i capitoli di spesa che è stata una sofferta necessità. D'altronde era necessario garantire i servizi essenziali e garantire il pagamento puntuale delle utenze". "Abbiamo salvaguardato -conclude Serluca - lo spazio finanziario per le assunzioni che consentiranno, tra l'altro, un potenziamento dell'organico della Polizia Municipale che è da considerarsi inderogabile".