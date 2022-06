Incendio auto alla presidente Venditti, la vicinanza di Più Europa Benevento "Aderiamo alla proposta di organizzare una marcia in suo sostegno. Forza Maria"

Il coordinamento provinciale di Più Europa Benevento, il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova radicatosi anche nel territorio sannita, esprime piena vicinanza e solidarietà al Presidente del consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti, per l’incendio avvenuto l'altra notte della sua auto. "Un atto intimidatorio gravissimo e inaccettabile che va denunciato con forza" tuonano Paolo Maria Cavallo (Coordinatore), Vittorio Vallone (Presidente) e Vincenzo D’Arienzo (Tesoriere). "Siamo fiduciosi che le indagini delle forze dell'ordine faranno chiarezza su quanto accaduto. In attesa di ciò ci teniamo a sottolineare che saremo sempre al fianco degli Amministratori locali seri e competenti e denunceremo prontamente episodi simili, a prescindere dagli schieramenti politici. Come Più Europa Benevento aderiamo alla proposta di alcuni Consiglieri Comunali di Telese Terme, di organizzare una marcia in suo sostegno per protestare e rifiutare ogni tipo di intimidazione. Un abbraccio a Maria e alla sua famiglia".