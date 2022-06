Polemiche per una fascia tricolore da 700 euro. Mastella: ridicoli Il sindaco spegne le polemiche sul prezzo troppo alto dell'accessorio "che - ricorda - è del Comune"

“In modo davvero ridicolo un esponente della opposizione lamenta che la fascia tricolore comprata di recente costi 700 euro. Premesso che la fascia non è mia personale ma proprietà del Comune e quella in uso era usurata, debbo dire che solo in Paupasia esistono simili oppositori".

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella rimanda a casa le polemiche e va all'attacco delle rimostranze dell'opposizione.

E poi prosegue "La fascia è utilizzata da tutti, anche dai consiglieri, nell’esercizio di funzioni istituzionali. Per intanto ho annunciato alla città che nei beni culturali della nostra comunità arriveranno diversi milioni di euro. Questo mi interessa. Il resto è noia”.