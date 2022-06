Mastella: "Salvini in Russia? Figuraccia che umilia l'Italia" "Chiede elemosina ad ambasciatore russo. Se guidasse Governo sarebbe un disastro"

“Se Salvini davvero fosse stato in grado di lavorare per la fine del conflitto o per soluzioni tali da mitigare il dramma bellico, sarebbe stato dovere del Governo fornirgli un aereo di stato. Ma il suo forsennato inutile protagonismo lo ha portato alla mortificazione di chiedere l’elemosina all’ambasciatore russo, facendo una figuraccia lui e umiliando il nostro Paese. È mancato il senso dello Stato. Salvini non ce l’ha. Lui alla guida del Governo sarebbe un disastro nelle relazioni internazionali”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.