Marcantonio e Basile (Pd): "De Pierro fuori tema. Mastella guarda a collegio" I due vicesegretari: "De Pierro verboso cane da guardia del mastellismo"

I due vicesegretari del Circolo di Benevento del Partito Democratico Filomena Marcantonio e Pasquale Basile intervengo ancora sul caso della nomina di Del Gaudio "Con la sua nota, il Vicesindaco De Pierro è uscito fuori tema. Non è la prima volta, temiamo non sarà l’ultima.

Forse è l’insopprimibile bisogno di “ri-accreditarsi”, o l’esigenza di “redimersi” dagli anni dello “smarrimento” dall’antica consuetudine mastelliana, fatto sta che, da qualche tempo, non perde occasione di dare prova di un ossequioso realismo, ben oltre i più capricciosi desideri del “re”. Una sorta di verboso “cane da guardia del mastellismo”.

Con riferimento alla nomina di Pio Del Gaudio come ‘Esperto nel controllo di gestione’ del comune, il consigliere Perifano muove da una constatazione pacifica, inattaccabile: nel compiere la sua scelta, Mastella ha anteposto i suoi “desideri politici”, taluni direbbero le sue “ansie romane”, agli interessi locali. Punto. Poteva farlo? Certamente.

È tuttavia evidente, persino ovvio, che in ragione di tali “ansie” siano state purtroppo sacrificate le tante professionalità e competenze territoriali. Squarciato il velo delle ipocrisie, lo sguardo era ed è palesemente rivolto altrove, in direzione Sannio Alifano, in provincia di Caserta. Come a dire, fallito l’assalto al Colle (Casini!), urge focalizzare le proprie attenzioni sul “collegio” che, guarda caso, è “Benevento Caserta”.

Quanto poi questo “sogno” possa essere realizzabile, per chi ha reiteratamente abusato delle “coalizioni nazionali” in nome dei propri viandanti interessi, è (divertente) tema dei prossimi mesi”.