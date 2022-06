Fioretti: "Piano Cappelle: troppe criticità e promesse mai mantenute" La capogruppo Pd: "Scarsa illuminazione. Doveva arrivare rete idrica ma non è accaduto"

“Sono tante le criticità che interessano contrada Piano Cappelle e per le quali i residenti della zona sono in attesa di risposte da parte dell’amministrazione comunale: dalla mobilità al traffico, alla mancanza di pubblica illuminazione fino alla mancanza di manutenzione stradale".

Così Floriana Fioretti, capogruppo del Pd al Consiglio Comunale di Benevento. “Tramite l’iniziativa ‘Dem Boxes’ promossa dalla segreteria cittadina del partito democratico ci sono giunte all’attenzione numerose segnalazioni. Per gli autobus, ad esempio, mancano le pensiline e manca la segnaletica che annuncia la presenza della fermata. Inoltre, la zona è completamente sprovvista di marciapiedi. Assenza particolarmente significativa, questa, considerato che insistono nell’area numerose attività commerciali e anche importanti e frequentati presidi sanitari e ospedalieri”.

“Da tempo, poi – prosegue la capogruppo del Pd- si attende l’installazione della pubblica illuminazione in alcune zone, come quella dell’istituto Agrario in direzione di Ponte delle Tavole e verso il Musa. Quanto alla sicurezza stradale, più volte è stata richiesta dai residenti l’installazione di una segnaletica verticale per i limiti di velocità e l’effettuazione dei lavori di allargamento di un tornante pericoloso. L’elenco è lungo e comprende pure la strada, dissestata, che conduce in direzione San Giuseppe Artigiano”.

“Superfluo sottolineare – conclude Floriana Fioretti – che anche per Piano Cappelle in campagna elettorale le promesse non sono mancate. Pensiamo all’impegno di estendere la rete idrica. Chiuse le urne e trascorsi diversi mesi l’attenzione è scemata. Nessuna sorpresa, intendiamoci, ma i problemi sono ancora lì e attendono una risoluzione. Come capogruppo Pd, monitorerò costantemente la situazione attraverso le commissioni consiliari permanenti. Nell’auspicio che si possa presto passare dalle parole ai fatti”.