Statue Padre Pio e Madonna distrutte. Mastella: "Gesto stupido e riprovevole" Il sindaco: "Il rispetto dei luoghi sacri è civiltà: che si abbia fede o meno"

“Un gesto riprovevole e senza senso. Si può avere fede o non averla, ma il rispetto dei luoghi sacri è un elemento primario di civiltà. Ci auguriamo che episodi come questo siano censurati dal buon senso comune e che presto gli autori siano consegnati alla giustizia”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in riferimento all’atto sacrilego compiuto nella cappella del Presidio Ospedaliero “San Pio”.