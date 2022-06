Sannio: affluenza bassissima, alle 12 solo il 4,75 per cento alle urne Record negativo per Montefalcone (1,5 per cento). Nel capoluogo al voto solo il 3,6 per cento

Bassissima nel Sannio l'affluenza per l'election day. La media è di un misero 4,75 per cento alle 12: in particolare nei comuni dove non si vota per il rinnovo dell'amministrazione, la maggioranza visto che in questa giornata elettorale solo 11 piccoli comuni su 78 rinnoveranno il consiglio.

Record negativo a Montefalcone: dove alle 12 aveva votato solo l'1,5 per cento degli aventi diritto (meno di 20 persone).

Va meglio nei comuni al voto: ad Apollosa alle 12 aveva votato il 16,5 per cento degli aventi diritto, ad Arpaia il 23,1 a Buonalbergo il 26,1.

Male il capoluogo Benevento dove per i quesiti referendari aveva votato alle 12 solo il 3,6 per cento della popolazione.