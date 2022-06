Elezioni Comunali 2022. A San Martino Sannita vince Martignetti Col 57,2 per cento dei voti. Si ferma al 42 lo sfidante Lucariello

Chiusa la partita anche a San Martino Sannita: è eletta sindaco Angela Martignetti, che con la lista Continuità e Futuro ottiene il 57,2 per cento dei voti (445 consensi in totale).

Si ferma al 42,8 per cento lo sfidante Giovanni Lucariello alla guida della lista “Insieme Cambiamo San Martino” (333 voti totali)