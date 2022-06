Elezioni nel Sannio. "Noi di Centro vince in sette comuni su 11 al voto" "Nostri dirigenti hanno vinto praticamente dappertutto e facciamo loro gli auguri di buon governo"

"Abbiamo vinto in sette comuni su undici al voto nel Sannio. È un risultato straordinario per Noi Di Centro". Così in una nota la segreteria provinciale del partito di Mastella che esalta, tra i comuni, le vittorie "di San Bartolomeo e Limatola, cittadine dei nostri segretario e presidente provinciale. A Limatola Domenico Parisi ha praticamente surclassato la lista avversaria, sostenuta da Forza Italia e Cinquestelle, a San Bartolomeo Carmine Agostinelli ha stravinto. Comunque i nostri dirigenti hanno vinto praticamente dappertutto e facciamo loro gli auguri di buon governo", prosegue la nota di Noi Di Centro che conclude: "in termini di abitanti abbiamo vinto nel 70% dei comuni chiamati al voto".