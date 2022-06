Elezioni nel Sannio. Cacciano (Pd): ottimi risultati per il Partito democratico Il segretario provinciale: straripante riconferma di Addabbo e vinto a San Marco dei Cavoti

"Un ottimo risultato per il Partito Democratico. Oltre la straripante riconferma di Giuseppe Addabbo a Molinara, abbiamo vinto nella cittadina di San Marco dei Cavoti, il più importante centro fortorino, con Angelo Marino, storico iscritto al partito, ufficialmente sostenuto dal circolo locale". Così al termine degli scrutini il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Cacciano commenta i risultati ottenuti dal Pd nei comuni sanniti chiamati al rinnovo delle amministazioni.

"Non è andata purtroppo bene ad Apollosa e Campolattaro - ha però rimarcato Cacciano - dove i nostri candidati, Enzapaola Catalano e Giuseppe De Blasis, hanno combattuto una battaglia ampiamente controvento. Straordinaria l’affermazione di Pina D’Angelo a Limatola, prima degli eletti con oltre 400 voti individuali a preferenza singola. Abbiamo rappresentanti in oltre due terzi dei comuni al voto. A tutti i candidati e agli eletti, il grazie non di rito della comunità del Partito Democratico del Sannio".