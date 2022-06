Mastella: "Pd e Cinque Stelle da soli perdono in modo irrimediabile" Il sindaco di Benevento: "O si recupera idea Ulivo o centrosinistra fa opposizione per 5 anni"

"L'alleanza Pd-Cinque Stelle da sola perde in modo irrimediabile con il centrodestra. O si recupera l'idea dell'Ulivo, o il centrosinistra farà opposizione nei prossimi cinque anni". Questa la lettura dei risultati delle amministrative di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader del partito Noi Di Centro. Interpellato dall'Adnkronos, Mastella spiega che "l'alleanza Pd-M5S da sola perde con il centrodestra, anche un centrodestra squinternato dal punto di vista politico che oggi ha maggiori problemi rispetto a quando c'era la guida moderata di Berlusconi. O si recupera l'idea dell'Ulivo, o farà opposizione per i prossimi 5 anni". Sulla presunta incompatibilità tra alcune delle forze che comporrebbero il "campo largo" di centrosinistra, Mastella ricorda: "Io ho fatto l'alleanza nell'Ulivo con Bertinotti e Cossutta e oggi qualcuno ha la puzza sotto al naso per allearsi con gli altri? Ognuno si assume le sue responsabilità, c'è chi ci sta e chi no, e ognuno deciderà cosa vuol fare, ma la puzza al naso non può venire a nessuno. E dove non c'è puzza al naso, come a Somma Vesuviana, si vince", aggiunge Mastella, ricordando la vittoria di Salvatore Di Sarno a Somma Vesuviana (Napoli) sostenuto da uno schieramento del quale fanno parte Noi Di Centro e Movimento 5 Stelle.