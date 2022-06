Elezione sindaci, Pepe (Acli): ora lavorare per la ripartenza Il messaggio di Alessandro Pepe: "Pronti a collaborare con amministrazioni"

"Formulo a tutti i sindaci eletti alle ultime elezioni amministrative, un augurio di buon lavoro. C'è tanto lavoro da fare, soprattutto in questo momento storico di ripresa dopo la pandemia". Così Alessandro Pepe, Presidente US Acli Benevento all'indomani delle elezioni amministrative.

"E’ importante scendere nuovamente in strada, nei campi, in palestra - continua Pepe - e solo con un’amministrazione forte e pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per soccombere all'abbandono dell'esercizio fisico può salvarci da inevitabili e catastrofiche conseguenze per le generazioni attuali e future. Come Us Acli Benevento – conclude Pepe - siamo pronti a collaborare con i sindaci e le loro amministrazioni che hanno un piano chiaro e determinato per avviare un percorso di vita insieme. Ad Maiora”.