Provincia: Di Maria è decaduto. Il 28 luglio si vota per il nuovo presidente Si vota al Palatedeschi dalle 8 alle 20

Indetti per il 28 luglio 2022, giovedì, i Comizi Elettorali per l’elezione di 2° grado del Presidente della Provincia di Benevento.

Il Vice Presidente Nino Lombardi ha firmato stamani il Decreto in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e successive modificazioni.

Il Decreto fa seguito alla disposizione del Prefetto di Benevento circa la decadenza, a far data dal 13 giugno, del Presidente della Provincia Antonio Di Maria che, avendo già per tre volte ricoperto la carica di Sindaco di Santa Croce del Sannio, non aveva più potuto ricandidarsi a tale carica alle amministrative del 12 giugno, perdendo, dunque, il requisito per restare al vertice della Rocca dei Rettori.

Nei giorni scorsi il Vice Presidente Lombardi aveva già approvato con propria Delibera il Manuale disciplinante tutte le fasi propedeutiche e preliminari al voto (modalità di presentazione delle Candidature, requisiti personali dei Candidati, accertamento del Corpo Elettorale composto dagli amministratori comunali in carica, etc.), nonché disciplinante il voto stesso.

Gli Elettori esprimeranno il proprio voto nella sola giornata del 28 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il Seggio Elettorale istituito al PalaTedeschi in via Antonio Rivellini nel quartiere Santa Colomba di Benevento.

Avendo il Vice Presidente Lombardi firmato il Decreto di indizione dei Comizi Elettorali, si è anche avviata la procedura espressamente prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno i cui passaggi essenziali più ravvicinati sono quelli tra il 27 ed il 29 giugno e che sono relativi alla comunicazione alla Provincia da parte dei Segretari comunali o loro delegati della composizione del Corpo Elettorale (gli amministratori comunali in carica) di ciascun Comune.

Tutti i documenti relativi a questa tornata elettorale possono essere scaricati dal portale della Provincia di Benevento nella Sezione “Elezioni Provinciali 2022”.