Elezioni, il vicepresidente della Provincia si congratula con i neo sindaci Lombardi alla rocca ha incontrato Angela Martignetti sindaco di San Martino, unica donna eletta

All’esito della consultazione elettorale del 12 giugno scorso, il vicepresidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi si è congratulato per il risultato conseguito ed ha augurato buon lavoro ai Sindaci di Apollosa, Danilo Parente; Arpaia, Pasquale Fucci; Buonalbergo, Michele Gambarota; Campolattaro, Simone Paglia; Limatola, Domenico Parisi; Molinara, Giuseppe Addabbo; San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli; San Marco dei Cavoti, Angelo Marino; San Martino Sannita, Angela Martignetti; Santa Croce del Sannio, Antonio Zeoli; Sassinoro, Luca Apollonio. Nella tarda mattinata Lombardi si è congratulato personalmente con Angela Martignetti, unica donna eletta al vertice di un Comune in questa tornata elettorale, che ha ricevuto presso la Rocca dei Rettori insieme al neo eletto Consigliere comunale Antonio Santucci.