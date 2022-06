Comune, sottoscritta ipotesi contratto integrativo L'assessore al personale Coppola esprime soddisfazione

“La sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo del personale del Comune di Benevento, avvenuta nei giorni scorsi, è il risultato del proficuo e fattivo confronto tra i rappresentanti sindacali e la parte pubblica. Un confronto che ha permesso di definire un fondo che garantisce un buona ripartizione del salario accessorio con un incremento retributivo per i dipendenti ed un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini”. A dichiararlo è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. Le principali novità contenute nel nuovo contratto integrativo riguardano: l'aumento delle indennità delle condizioni di lavoro (disagio e rischio) che passano da tre euro giornalieri a quattro; l'avvio di un ulteriore progressione economica orizzontale (scatti retributivi); l'estensione della reperibilità da 12 ore a 24 per i servizi manutentivi, che permetterà di garantire l'intervento dei tecnici e degli operai comunali in caso di emergenza sull' H24.

Sono stati, infine, previsti degli adeguati stanziamenti per le indennità di responsabilità e per la performance.

“Si tratta di un risultato frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla delegazione di parte pubblica (dirigente del Settore Risorse Umane, segretario generale e dirigente alle Finanze) e dai sindacati. Un ringraziamento particolare va,

inoltre, indirizzato ai nuovi componenti della Rsu, eletti solo ad aprile, che hanno partecipato in modo equilibrato e proficuo alla discussione. Questa è la strada giusta per raggiungere risultati importanti per i lavoratori e per i servizi pubblici” ha concluso l’assessora Coppola.