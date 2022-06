Agostinelli (Noi di Centro): "Il Pd esulta per le sconfitte: è assurdo" "Vinto nella quasi totalità dei comuni...ma loro esultano per...Molinara"

"Gioire per una sonora sconfitta è come esultare per un gol subito. Siamo veramente all'assurdo!". Così il segretario provinciale di Noi Di Centro-Mastella, Carmine Agostinelli, replica al segretario provinciale del Pd Giovanni Cacciano. "Una parte del Pd sannita, perché un'altra è dialogante e responsabile, è oramai rassegnata allo sconfittismo e alla inutilità politica e si compiacciono addirittura per aver vinto in qualche comune su undici al voto", prosegue Agostinelli che aggiunge: "Abbiamo vinto nella quasi totalità dei comuni, rappresentiamo in termini di abitanti oltre il 70% dei comuni andati alle urne, nel caso di Molinara, dove il Pd ha confermato il sindaco, prima non esisteva opposizione e ora ci siamo. Una volta esisteva un Pd che esultava per grandi vittorie oggi esiste un piccolo Pd che gioisce per vittorie minuscole", conclude Agostinelli.