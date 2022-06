Provinciali. Paolucci: "Rubano ha ragione: hanno paura del centrodestra" Il coordinatore regionale Fdi: "Forzatura l'anticipo delle elezioni: temono centrorodestra unito"

Il coordinatore regionale per le aree interne, Federico Paolucci, interviene sulle prossime porovinciali, schierandosi con Rubano, commissario provinciale FI nella valutazione che vede i mastelliani impauriti dall'avanzata del centrodestra: "Rubano pone una questione corretta. È evidente che la “forzatura” dell’anticipo delle elezioni è un segnale di debolezza. E la paura non viene dal confronto con il PD, ma con il centrodestra, che unito è competitivo e sono sicuro che Fratelli d’Italia, anche sorvolando su posizioni altalenanti degli alleati, come sempre, si muoverà per una proposta alternativa dichiaratamente di centrodestra"