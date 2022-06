Mensa San Pio, Perifano: "Vicini ai lavoratori, intervenga direzione generale" "Serve confronto tra le parti e tutela dei posti di lavoro"

Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento, interviene in merito alla situazione degli operatori della mensa del San Pio"Siamo solidali con i lavoratori della mensa ospedaliera del San Pio. La società che gestisce il servizio ha annunciato un taglio del 20 % circa della forza lavoro, il che significa 10 dipendenti licenziati che andranno ad ingrossare le fila dei disoccupati.

È gravissimo che, fino a questo momento, il datore di lavoro si sia sottratto a qualsiasi tipo di confronto con le rappresentanze sindacali, senza consentire una verifica delle ragioni che possano giustificare una così drastica riduzione del personale. A fronte di questo atteggiamento chiuso e protervo, rivolgiamo un pubblico appello alla Direzione Generale del S.Pio affinché intervenga immediatamente nella vertenza per garantire il giusto confronto tra le parti, e, in ogni caso, per esperire ogni utile azione a difesa dei posti di lavoro.

La crisi occupazionale che così duramente colpisce il nostro territorio, con migliaia di giovani costretti ogni anno a fare le valigie per cercare fortuna altrove, non consente alle Istituzioni , e in questo caso all’azienda ospedaliera, la benché minima distrazione, per cui ci auguriamo che il nostro appello non cada nel vuoto".