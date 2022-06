Mastella: "Noi determinanti per vittoria ovunque" "Malgrado partito nato da pochi mesi dato segnale di grande forza"

"Grazie di cuore a tutti gli amici candidati alle amministrative che soprattutto nel Mezzogiorno ci hanno permesso di essere una delle maggiori forze rappresentative del centro politico". Cosi' il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, a proposito delle ultime comunali. "In particolare in Puglia e in Campania - dice Mastella - abbiamo ottenuto risultati molto importanti. A Taranto grazie alla federazione con i Popolari abbiamo ottenuto quasi il 4% ed eletto consigliere l'amico Michele Mazzariello, a Barletta abbiamo ottenuto il 3% e in caso di vittoria al ballottaggio entra in consiglio comunale il nostro Flavio Basile. Dunque nei due capoluoghi al voto il risultato e' stato molto importante considerando anche, ad esempio, che Azione non si e' proprio presentata e Italia Viva era presente solo a Barletta dove e' stata superata dalla nostra lista". "Siamo andati molto bene anche in Campania con numerosi sindaci e amministratori eletti, in Sicilia a Palermo con la lista di Centro abbiamo comunque superato il 3%, a Frosinone e' stato eletto il nostro segretario regionale del Lazio Pasquale Cirillo, in Veneto abbiamo eletto alcuni consiglieri e siamo stati presenti nelle competizioni di Verona, Padova e Belluno. Buoni risultati anche in Piemonte dove grazie all'impegno della classe dirigente regionale e del presidente nazionale Giorgio Merlo eleggiamo trenta consiglieri comunali. Abbiamo inoltre presenze in Toscana, Calabria, Liguria, Marche e Abruzzo", aggiunge ancora Mastella che conclude: "Malgrado il partito sia nato da pochi mesi abbiamo dato un segnale di forza grazie all'impegno della classe dirigente. Ora lavoreremo per continuare a strutturare il partito in tutti i territori e arrivare pronti verso le politiche".