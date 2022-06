Provincia, Lombardi candidato presidente: "Candidatura offerta al territorio" Mastella: "Solo qui il Pd si unisce alla Lega per andarmi contro"

Lombardi è candidato, di fatto a meno di colpi di scena di qui alla fine di Luglio, al 99 per cento è pure presidente. Basta guardare la platea che assiste alla presentazione della candidatura: c'è Mastella, ci sono i consiglieri di Benevento, c'è il sindaco di Sant'Agata de'Goti, c'è quello di Montesarchio e tanti altri. Qualcuno ironizza “Ci sono 77 comuni meno Molinara”, per le ultime schermaglie col Pd, Lombardi invece nel suo intervento dice che “Neppure nei suoi anni migliori Mastella ha così avuto tanto seguito nel Sannio”.

E Mastella spiega che quella di Lombardi non è una candidatura Mastelliana: “E' una candidatura che offriamo al territorio. Anche a quella parte di Pd dialogante che non si allea con la Lega contro di me: come accade a Benevento, unico caso”.



Al bando le schermaglie per Lombardi: “Lo sapete, la mia linea è sempre dialogante e mai di rottura. D'altronde in questi mesi credo di essere stato corretto con tutti gli amministratori con cui mi sono confrontato. E' una candidatura che va nel senso della continuità”. Quanto alle accuse di sgarbo istituzionale per la tempistica elettorale: “Affatto: mi sono attenuto a quanto detto dal Prefetto, avrei potuto fare il reggente fino a novembre per contro. Penso invece si tratti dell'opposto, di rispetto istituzionale”.

Presente accanto a Lombardi anche l'ex presidente della Provincia Di Maria, di fatto decaduto e nelle scorse settimane sospeso dall'esercizio della funzione e rinviato a giudizio al pari di altre 19 persone (il processo partirà il 23 settembre) per il caso appalti.



E' intervenuto anche il segretario di Noi di Centro Agostinelli: “In Provincia siamo una forza senza grossi competitori grazie al nostro leader Mastella. La scelta di Nino va nel segno della continuità”.