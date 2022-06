Pepe vicario Pd: "Va rotto il sortilegio di Mastella" L'ex sindaco: "Provinciali? Necessaria discontinuità rispetto ad un passato opaco"

Fausto Pepe, già sindaco di Benevento dal 2006 al 2016 e militante del Partito Democratico dal 2008, ha ritenuto maturi i tempi per tornare ad essere protagonista attivo

della politica nel Sannio. Preoccupato dalla attuale situazione sociale e forte della sua esperienza pregressa maturata nel territorio, ritiene di poter dare un buon contributo e

desidera lavorare con Cacciano a un nuovo corso del PD Sannio. “Credo che anche il mio spirito critico, sempre interno al PD, sia stato e sarà apprezzato.”

“Era il momento di scendere in campo perché andava rotto il ‘sortilegio’ di Mastella, il quale sembra drenare consensi nell’opinione pubblica, ma non è così: acquisisce solo ceto

politico tramite la gestione del potere e questa è una differenza non da poco. Non mi sembra che si stia occupando di arricchire e migliorare la città e le aree interne: queste zone devono uscire fuori da una crisi pesante, che non è solo economica, ma legata al covid e alla guerra, il PNRR dovrebbe rispondere a nuove necessità e superare i piani e le proposte del passato perché il panorama è cambiato radicalmente e la società va rifondata. E’ impossibile che un territorio sappia essere resiliente in un ambiente che manca di dibattito culturale e politico. La classe dirigente dovrebbe proporre temi, ma in questo momento non lo sta facendo.”

“Passando al tema delle elezioni provinciali – dichiara Fausto Pepe – è necessaria discontinuità rispetto ad un passato che ha ancora diversi problemi irrisolti e zone d’ombra.”

Per quanto riguarda invece le politiche 2023 Pepe si è detto molto fiducioso perché il Partito Democratico è molto forte e saldo in Italia come nel territorio sannita e sicuramente avrà la meglio su unioni locali ed effimere.