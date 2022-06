Acqua Bene Comune: Martedì sit in a Palazzo Mosti con Padre Zanotelli Obiettivo dire no alla proroga dell'affidamento del servizio a Gesesa

Martedì 21.06 alle ore 9.30 il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, con padre Alex Zanotelli ed i comitati per l’acqua pubblica della Campania, terrà un sit-in davanti a palazzo Mosti per dire NO alla delibera del Consiglio Comunale di Benevento con cui si intende prorogare la concessione del servizio idrico integrato a Gesesa Spa, senza gara d’appalto. Davanti alle drammatiche crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto, affidare la nostra acqua agli speculatori finanziari (anche attraverso gestioni miste) è un’autentica follia, perché ce la faranno pagare a peso d’oro.. Il referendum comunale proposto da 3000 elettori è stato affossato ed al comitato è stato impedito di partecipare alle commissioni consiliari, ma non per questo rinunciamo al dialogo con la politica. Invitiamo tutti i consiglieri comunali e gli assessori, in particolare quelli che si professano credenti, a non votare la delibera per non essere complici della privatizzazione dell’acqua bene comune. È questione di vita o di morte. L’acqua è il bene più grande che abbiamo e non può essere gestita dai privati o da Gesesa. L’appello di padre Alex a scendere in piazza può essere visionato sulla pagina Facebook Comitato Sannita Acqua Bene Comune