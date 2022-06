Paolucci (Fdi): "Pepe ha ragione: antimastellismo è politicamente logorante" "Chi ha fatto del contrasto al sindaco l'unica bandiera politica ha perso, anche a destra"

Federico Paolucci, responsabile regionale aree interne di Fratelli d'Italia commenta l'intervista rilasciata dalla presidente provinciale del Pd, Antonella Pepe, a Ottopagine "Le parole a Antonella Pepe, che tradiscono una certa difficoltà a costruire una proposta alternativa a Lombardi (candidato di Mastella alla presidenza della Provincia) colgono comunque un dato che è da valutare positivamente. Tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno fatto dell’ antimastellismo di maniera la loro bandiera, hanno perso elettoralmente e di identità politica. Ciò è accaduto per il PD ma soprattutto per la destra che alle ultime elezioni comunali si è proposta addirittura come "ancella" del PD. Un errore che ho denunciato sin dal primo momento. C’è un unico modo per ricondurre la dialettica politica nell’alveo naturale della dialettica destra/sinistra: essere se stessi e riconoscere positivamente ciò che di buono c’è anche nelle iniziative del Sindaco di Benevento, senza per questo essere suoi sodali o cedere ai suoi tentacolari ammiccamenti. Ma una cosa è certa, chi ha scelto Mastella come suo unico avversario politico, cercando intese o inciuci da destra a sinistra e ritorno, ha perso ed ha fatto il suo gioco. Ed i cocci sono i loro".