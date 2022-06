Salta consiglio su proroga a Gesesa: "Arrivato parere Revisore dei Conti" Lo ha comunicato Parente: "Parere discordante dal primo: faremo verifiche"

Salta in extremis la seduta di consiglio in cui si sarebbe votata la proroga dell'affidamento del servizio idrico a Gesesa. Come spiega il presidente del consiglio Renato Parente infatti: "Di concerto con il Sindaco Mastella, ho provveduto a rinviare a data da destinarsi la seduta del Consiglio comunale, prevista per domani, sulla proroga per la concessione del servizio idrico. Alla luce dell'invio di un secondo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, discordante rispetto al primo e arrivato solo in giornata odierna. Dopo le verifiche procedurali necessarie, che espleteremo con ragionevole rapidità, la Conferenza dei Capigruppo stabilirà una nuova data per la celebrazione del Consiglio".