Mastella: "Di Battista? Ma quale rivoluzionario...va in giro a divertirsi" Il sindaco di Benevento: "Beato lui: vorrei capire chi gli dà i soldi"

Di Battista disse che il M5S stava diventando il nuovo Udeur? “Ma chi il finto rivoluzionario con gli stivali? Mica è il Che Guevara. Va in giro per il mondo a divertirsi, beato lui, ma vorrei capire chi glieli dà i soldi, ora se ne parte per la Russia, boh...” Così a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Di Battista collabora con alcuni media, probabilmente percepirà un compenso da loro. “Eh ma dipende chi li legge questi giornali, già la carta stampata è in crisi...”