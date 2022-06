Circolo Pd Benevento: Caputo nominato vice segretario vicario Ha partecipato anche il segretario provinciale Cacciano

Riunione nella serata di ieri della Segreteria del Circolo PD di Benevento.

Hanno preso parte all’incontro, oltre ai consiglieri comunali del comune capoluogo, anche il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano. Tra i presenti il Presidente Enzo La Brocca e il Vice Segretario Pasquale Basile.

In apertura il Segretario Cittadino ha comunicato agli intervenuti la nomina di Vice Segretario vicario del circolo di Benevento conferita all’avvocato Rino Caputo, candidato alle ultime elezioni amministrative in quota dem e già consigliere comunale di Benevento, nonché presidente della Commissione Sport, tra le fila della maggioranza di centrosinistra negli anni 2011 – 2016.

"Diversi i temi discussi. In particolare, gli esiti degli ultimi incontri avuti con i cittadini di svariate aree di Benevento nell’ambito dell’iniziativa Dem Boxes. Il capo gruppo al comune di Benevento Floriana Fioretti ha, inoltre, illustrato le ultime interrogazioni presentate, e le iniziative che saranno poste in essere nelle prossime settimane. Particolarmente apprezzata dagli intervenuti, per costanza, puntualità ed efficacia, l’azione d’opposizione intrapresa dai consiglieri comunali a tutela della cittadinanza e del bene comune.

Continuano i lavori organizzativi della scuola di formazione politica. Definite le principali tematiche da affrontare, in condivisione con la segretaria provinciale, si è deciso di dare maggiore spazio ad argomenti come lavoro e scuola

Dopo le comunicazioni finali del Segretario Provinciale Cacciano, che in maniera costante è solito offrire il proprio prezioso contributo alla discussione dei temi affrontati dal circolo cittadino di Benevento, il Segretario Zoino ha concordato con i presenti di convocare i componenti del Direttivo per una riunione pre-festiva da tenersi preferibilmente nella prima settimana di luglio".