Mastella: "Calenda scenda dal piedistallo: vale lo,4 per cento. E' un bluff" Il sindaco: "Centro unito vale 20 per cento, ma egoismi frenano progetto ambizioso"

"Calenda non faccia il solito presuntuoso e scenda dal piedistallo confrontandosi con le altre forze di Centro perché poi tutto quesa forza che ostenta alle amministrative non la si è vista". Così il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, a proposito del Centro e della performance di Azione. "Il Centro se unito vale quasi il 20% ma purtroppo gli egoismi di alcuni frenano un progetto molto ambizioso. Da Calenda in poi bisognerebbe essere memo narcisisti per creare qualcosa di positivo per il Paese. D'altra parte leggendo i dati delle amministrative quello di Azione è tra i peggiori con lo 0,4% assegnato dall'aggregato di You Trend. Azione su ventisei capoluoghi al voto si è presentata in soli 10 comuni con risultati più che deludenti a parte Palermo dove il dato è ascrivibile al candidato sindaco Ferrandelli", prosegue Mastella che conclude: "Calenda è bravo nei bluff, per quanto ci riguarda invece abbiamo avuto ottimo risultati ad iniziare da Puglia e Campania dove siamo assolutamente determinanti".