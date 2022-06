Cacciano: la nomina di Boccia migliore soluzione politica per la Campania Il commento del segretario Pd Sannio Giovanni Cacciano

"Francesco Boccia è il commissario regionale del PD nominato dal segretario nazionale Enrico Letta. La migliore soluzione politica per la Campania e un ulteriore riconoscimento a chi ha da sempre svolto il suo ruolo politico con capacità ed equilibrio".

Il segretario Pd Sannio Giovanni Cacciano commenta la nomina di Boccia come commissario Partito Democratico Regione Campania.

"Siamo fortemente soddisfatti della scelta compiuta e gli formuliamo gli auguri di buon lavoro nella certezza che la sua autorevolezza riporti nel partito Campano una serenità da tempo logorata. Costruiamo con lui quel campo largo, aperto a tutti coloro che sono alternativi alle destre e che non pensano di ricicliarsi ovunque possibile pur di mantenere posizioni di potere e di poltrone. Sicuramente con lui il partito riacquisterà quel ruolo fondamentale di direzione dei processi politici e riacquisterà la giusta autonomia nella interlocuzione con le istituzioni. Francesco Boccia rappresenta anche la speranza per la tenuta della democrazia interna al partito e per riportare all’ordine del giorno le questioni fondamentali che affliggono i cittadini della Campania. Innanzitutto il lavoro che rappresenta una condizioni oggettiva per l’emancipazione di migliaia di giovani e donne in cerca di prima occupazione o dei tanti che espulsi dal mondo del lavoro cercano ricollocazioni. Il PD rimane forza fondamentale per la conquista dei diritti individuali e collettivi. Daremo una mano a Boccia per costruire il nuovo partito Regionale capace di essere forte e presente per le nuove sfide che ci attendono".