Del Mese risponde a Mastella. "Democrazia non può ridursi a giochi di palazzo" "Niente coalizione solo per occupare poltrone"

“Azione è con Calenda e un nuovo modo di far politica. Le ultime esternazioni del sindaco Mastella impongono qualche riflessione. Non si tratta di scendere dal piedistallo per scalare posizioni e creare coalizioni informi al solo fine di conquistare il potere ed occupare poltrone".

Così Antonio Del Mese, segretario cittadino di Azione Benevento risponde a Clemente Mastella.

"La politica - prosegue - non può ridursi a mere sommatorie di percentuali, più o meno probabili, ma deve piuttosto tendere ad un continuo confronto su idee e progetti. La democrazia va costruita giorno per giorno e non può ridursi a disastrosi giochi di palazzo. Azione resterà il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora e produce in un momento storico contraddistinto da una crisi economica, sociale, ambientale e politica senza precedenti. Calenda, leader competente e credibile, vuole costruire un polo riformista e con la cultura di governo. Azione proseguirà nelle proprie lotte, di libertà e responsabilità”.