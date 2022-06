Coordinamento provinciale, Fratelli d’Italia Sannio annuncia nuova formazione Ci sono figure storiche del partito, giovani dirigenti e nuovi iscritti

Fratelli d’Italia Sannio rende nota la formazione del nuovo Coordinamento provinciale. Durante l’ultima Assemblea degli iscritti – si legge in una nota diffusa alla stampa - è emersa la volontà di fare sintesi e di aprirsi alle migliori energie della provincia per consentire un ulteriore radicamento sul territorio e rafforzare in maniera costruttiva l’azione del partito nel Sannio. Per questi motivi, era stata preannunciata l’intenzione rinnovare il Coordinamento provinciale, alla cui formazione si è arrivati dopo settimane di lavoro e interlocuzione fra gli iscritti, i dirigenti e il Coordinatore provinciale Domenico Matera, che ufficializza il nuovo consesso. Il nuovo coordinamento provinciale, infatti, sarà composto in maniera trasversale da figure storiche del partito, giovani dirigenti e nuovi iscritti che si sono già distinti nell’azione politica sul territorio.

“L’insediamento del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio – afferma il Coordinatore provinciale Mimmo Matera - rappresenta un passo importante verso il completamento di un organigramma strutturato, cui seguirà a stretto giro la formazione del Coordinamento cittadino di Benevento. Per quanto riguarda la composizione del nuovo consesso, oltre ai membri “di diritto”, sono stati scelti esponenti di assoluto valore in tutta la provincia. È chiaro – continua Matera - come la forza di un partito non risieda nella mera distribuzione di cariche, quanto nel coinvolgimento di tutti e nella capacità di avere una classe dirigente radicata sul territorio. L’obiettivo del nuovo Coordinamento – conclude - è quello di rappresentare in modo efficiente i problemi di Benevento e provincia in seno al partito e definire insieme l’azione politica da intraprendere. Ringrazio tutti i nuovi membri che hanno subito accettato con entusiasmo questa nuova sfida”.

Di seguito i componenti del rinnovato Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio: Componenti di diritto: Domenico Matera (Coordinatore provinciale), Federico Paolucci (Dirigente regionale), Alessio Ermenegildo Scocca (Vice-coordinatore provinciale), Pietrantonio Mauriello (Vice-coordinatore provinciale), Niccolò Profeta (Responsabile giovani), Andrea Cardone (Segretario amministrativo).

Nuovi componenti: Sergio Ferrara, (Medico - Benevento), Ciro Vallone (Impiegato - Benevento), Claudine Sassi (Medico - Benevento) Francesco Mazzini (Geologo - Benevento), Paolo Riviezzo (Architetto - Airola), Andrea Cormano (Medico - Baselice), Gennaro Arcobelli (Avvocato - Ceppaloni), Mauro Parente (Consulente - Cerreto Sannita) Christian De Nicola (Avvocato - Cerreto Sannita), Maurizio Piacquadio (Dipendente pubblico - Colle Sannita), Francesco Marciano (Commercialista - Durazzano), Giuseppe Massaro (Imprenditore - Moiano), Pasquale Baldino (Dipendente pubblico - Molinara), Antonio Perone (Ingegnere - Montesarchio), Jonathan Checola (Imprenditore - Paduli), Pietro De Ieso (Imprenditore - Pago Veiano), Michele Iannotta (Dipendente pubblico - S. Agata de’ Goti), Franco Cuomo (Bancario - San Giorgio del Sannio), Maria Santucci (Avvocato - San Giorgio del Sannio), Giovanni Tommaselli (Imprenditore - Telese Terme).