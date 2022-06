Ricciardi e De Lucia restano nel Movimento Cinque Stelle, Maglione con Di Maio Ulteriore divisione nella rappresentanza sannita eletta in origine col Movimento Cinque Stelle

Solo Pasquale Maglione della pattuglia pentastellata sannita in parlamento si accoda a Di Maio e lascia il Movimento Cinque Stelle.

In sordina, cosa strana: negli ultimi tempi assai prolifico di note e opinioni su ogni argomento, dalla Fondovalle al Premio Strega, dalla Diga di Campolattaro al Conservatorio, Maglione non ha comunicato l'addio al Movimento per seguire Di Maio.

Su Facebook è ancora “Portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Camera”, ma il suo è inequivocabilmente tra i nomi letti da Fico tra i componenti di Insieme per il Futuro: cosa annunciata anche agli attivisti nei canali del Movimento.

Restano invece nel Movimento Cinque Stelle le senatrici sannite Danila De Lucia, che per rimarcare la scelta ha postato sulla sua pagina Facebook la foto dell'abbraccio con Conte, e Sabrina Ricciardi.

Pattuglia, quella dei Cinque Stelle sanniti, che si era già assottigliata nei mesi scorsi quando Angela Ianaro aveva optato per il Partito Democratico.

Da verificare come tutto ciò si evolverà sul territorio: anche in considerazioni delle elezioni politiche che si terranno tra un anno.